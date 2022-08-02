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2 Ağu 2022 15:28

İsviçre büyükelçisi İranlı şarkıcıları onore etti

İsviçre büyükelçisi İranlı şarkıcıları onore etti

İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi Nadin Oliveyri Lozano, İranlı bestekar ve müsiki üstadı merhum Muhammed Rıza Şeceryan ve oğlu Hümayun Şeceryan'yı onore etti.

İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi Nadin Oliveyri Lozano İsviçre milli günü münasebetiyle, İran sanatını ve kültürünü canlandırmak için ömür boyu çaba sarf eden İranlı bestekar ve müsiki üstadı merhum Muhammed Rıza Şeceryan ve oğlu olarak geleneksel İran müziği sanatçısı Hümayun Şeceryan'a teşekkür etti.
 

News Code 1903893
https://tr.mehrnews.com/news/1903893/

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