İsviçre büyükelçisi İranlı şarkıcıları onore etti

İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi Nadin Oliveyri Lozano İsviçre milli günü münasebetiyle, İran sanatını ve kültürünü canlandırmak için ömür boyu çaba sarf eden İranlı bestekar ve müsiki üstadı merhum Muhammed Rıza Şeceryan ve oğlu olarak geleneksel İran müziği sanatçısı Hümayun Şeceryan'a teşekkür etti.

