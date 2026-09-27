Pezeşkiyan Türkmenistan Bağımsızlık yıldönümünü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkmenistan’ın Ulusal Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’a gönderdiği mesajda, Türkmenistan’ın bağımsızlığının yıl dönümünü kutlayarak, İran İslam Cumhuriyeti ile Türkmenistan’ın her zaman iki ülkenin üst düzey yetkililerinin ortak çıkarları ve iyi niyet temelinde karşılıklı fayda sağlayan iş birlikleri yürüttüğünü belirtti.

Pezeşkiyan, “Bu iş birliklerinin iki ülke arasındaki akrabalık ve yakınlık ilişkilerine dayanarak, iki halkın çıkarları doğrultusunda gelecekte de daha fazla güçleneceğine ve geliştirileceğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan ayrıca Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov’a gönderdiği mesajda, ülkenin bağımsızlığının yıl dönümünü kutlayarak, iki ülke arasındaki derin tarihi, dini ve medeni ortaklıkların yanı sıra ortak dostluk sınırlarının, İran ile Türkmenistan arasındaki karşılıklı fayda sağlayan iş birliklerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için uygun bir zemin oluşturduğunu ifade etti.

Pezeşkiyan, “Bu ortaklıkların ve dostlukların gelecekte de iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine zemin hazırlayacağına güçlü bir şekilde inanıyorum.” dedi.