Fidan, yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) bir ziyaret düzenleyecek.

Ziyaret sırasında Türkiye-BAE ilişkileri, Fars Körfezi bölgesindeki durum, Hürmüz ve Babülmendep boğazlarındaki seyrüsefer güvenliği ile Gazze ve Yemen ile ilgili bölgesel konuların ele alınacağı belirtildi.

Görüşmelerde, Türkiye'nin BAE ile dayanışmasının ve çatışmaların çözümünde dış müdahaleler yerine bölgesel girişimlerin güçlendirilmesinin öneminin vurgulanacağı ifade edildi.

Gazze barış planının ikinci aşamasına geçiş, insani durumun iyileştirilmesi ve yeniden yapılanma çalışmalarının başlatılması da görüşülecek konular arasında yer alacak.