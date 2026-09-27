Devrim Lideri'nin askeri danışmanı: İran yenilmez bir ülkedir

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney’in askeri danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, Tahran’da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Trump’ın İran'da işlediği savaş suçlarına dikkat çekerek, "ABD'nin akılsız başkanı bilmelidir ki, İran yenilmez bir ülkedir; binlerce yıllık bir medeniyete ve cesur bir millete sahiptir" dedi.

Düşmanın dayattığı savaşta, Çin, Avrupa ve diğer enerji tüketicileriyle rekabet halinde, İran ve Fars Körfezi'ndeki enerji kaynaklarına hükmetmeyi amaçladığını vurgulayan Safevi, ABD'nin kaybettiği hegemonyasını geri kazanmak amacıyla Siyonistlerin ve bizzat Netanyahu'nun kışkırtmalarıyla bu savaşı İran'a dayatmaya çalıştığını ifade etti.

Eski Devrim Muhafızları Komutanı, "Enerji sadece ekonomik bir meta değildir; enerji aynı zamanda bir güç kaynağı, bir baskı aracı, savaşın hedefi ve uluslar için dayanıklılık, zafer veya yenilginin temel göstergelerinden biridir" dedi.

Trump'ın BM’deki konuşmasında ABD'nin dünya petrol kaynaklarının yüzde 60'ını kontrol ettiğini söylediğini hatırlatan Tümgeneral Safevi, Trump'ın Venezuela modelini İran'da uygulamak istediğini ancak başarısız olduğunu kaydetti.

Petrolün önemine değinen Tümgeneral Safevi, petrol endüstrisinin artık sadece ekonomik bir sektör olmadığını; ulusal güç, güvenlik ve halkın refahının bir parçası olduğunu hatırlattı.

İran'ın petrol ve gaz rezervleri açısından dünyada birinci sırada olduğunu belirten Tümgeneral Safevi, şunları kaydetti:

"Savaşın başlaması ve Hürmüz Boğazı'nın kontrol altına alınmasıyla enerji alanında değişiklikler oldu. Önceleri bu boğazdan günde 150-200 gemi geçiyordu ve dünya petrol ve gazının yüzde 20'si buradan taşınırken, şu anda trafik ve üretim azalmış durumda; bölge ülkeleri üretimi ciddi oranda düşürdü"

General Safevi sözlerini şöyle sürdürdü: "Son savaşta İran'ın zaferi için temel koz, ülkenin enerji üzerindeki üstün jeopolitik konumu ve Hürmüz Boğazı'nın yönetimidir. İran, Washington'ı savaşın maliyetinin anlaşma yapmaktan daha yüksek olduğuna ikna etmeye çalışmalıdır. İran, bir ulusal direniş stratejisine ve Hürmüz Boğazı gibi atom silahından daha etkili bir silaha sahiptir. Yeni bir savaş çıkması durumunda, İran halkının direnişi ve silahlı kuvvetlerin hazırlığı Amerikalılar için çok ciddidir."

Devrim Lideri'nin askeri danışmanı, "Amerikalılar, savaşta daha yüksek maliyetleri kabul etmek ya da İran ile anlaşmaya varmak arasında zor bir ikilemde sıkışıp kalmış durumdalar. Başkanları öngörülemez olsa da rasyonel düşünmelerini umuyoruz" diye konuştu.