İran’dan ABD’ye yeni saldırı uyarısı: Daha büyük zarar görürsünüz

İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ekremi Nia, “Hürmüz Savaşı” programında yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a ilişkin “hesap hatasına” dikkat çekti.

Tuğgeneral Ekremi Nia, Trump’ın Hamas ve Lübnan Hizbullahı’na yönelik saldırıların ardından ve Suriye’deki gelişmeler sonrasında İran topraklarına yönelik askeri saldırı için şartların uygun olduğunu düşündüğünü belirterek, İran Ordusu ve Devrim Muhafızları Ordusu’nun ABD-İsrail düşmanıyla savaşta onların savaş makinesini durdurduğunu söyledi.

İran Ordusu Sözcüsü, ABD ve İsrail’in İran’a karşı savaşta ilan ettikleri hedeflere, yani füze kapasitesini yok etme hedefine ve gizli hedefleri olan İran’ın bölünmesine ulaşmada başarısız olduklarını vurguladı.

Tuğgeneral Ekremi Nia ayrıca, ABD’nin bölgedeki durumunun hiç iyi olmadığını ve yeniden askeri saldırıya başvurabileceğini belirterek ABD ve müttefiklerine şu uyarıda bulundu:

“Yeniden askeri saldırıya girişmeleri halinde daha büyük zararlar görecekler. İran Ordusu, düşmanla mücadele için her açıdan hazırdır.”

İran Ordusu Sözcüsü açıklamasının sonunda, ABD’nin önceliğinin bölgedeki Müslüman ülkelerin güvenliği ve çıkarları değil, İsrail rejiminin güvenliğini ve çıkarlarını sağlamak olduğunu söyledi. Tuğgeneral Ekremi Nia, “ABD’nin Batı Asya’dan çıkarılması bölgeyi güvenli hale getirir” ifadelerini kullandı.