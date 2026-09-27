  1. İran
27 Eyl 2026 14:37

İran ABD'nin ikinci su altı aracını yakaladığını duyurdu

İran ABD'nin ikinci su altı aracını yakaladığını duyurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı’nda ABD'ye ait ikinci casus su altı aracını ele geçirdiğini bildirdi.

Devrim Muhafızları Donanması tarafından yayımlanan yazılı açıklamada,  "karmaşık bir operasyon" sonucunda ABD'ye ait gelişmiş bir su altı aracının (AUV) Hürmüz Boğazı’nda tespit edilerek ele geçirildiği belirtildi.

Yakalanan AUV’nin REMUS 600 tipi insansız su altı aracı olduğu öğrenildi.

REMUS 600; Deniz altı mayın tarama ve keşif operasyonları için geliştirilen otonom su altı aracıdır.

İran 8 Eylül tarihinde Hürmüz Boğazı girişinde ABD'ye ait insansız su altı aracını ele geçirdiğini bildirmişti.

News ID 1938806

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