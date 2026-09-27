İran ABD'nin ikinci su altı aracını yakaladığını duyurdu

Devrim Muhafızları Donanması tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, "karmaşık bir operasyon" sonucunda ABD'ye ait gelişmiş bir su altı aracının (AUV) Hürmüz Boğazı’nda tespit edilerek ele geçirildiği belirtildi.

Yakalanan AUV’nin REMUS 600 tipi insansız su altı aracı olduğu öğrenildi.

REMUS 600; Deniz altı mayın tarama ve keşif operasyonları için geliştirilen otonom su altı aracıdır.

İran 8 Eylül tarihinde Hürmüz Boğazı girişinde ABD'ye ait insansız su altı aracını ele geçirdiğini bildirmişti.