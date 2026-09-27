İranlı Komutan: Düşman hâlâ ağır darbelere hazır olmalı

İran Ordusu Başkomutanı Tümgeneral Emir Hatemi, bugün öğleden önce İmam Ali Subay Üniversitesi’nde düzenlenen Birinci Ulusal İranlı Asker Etkinliği'nde yaptığı konuşmada, dayatılan savaşın hassas ve kader belirleyici aşamalarda bulunduğunu belirterek, “Savaş bitmedi. Biz kazandık ancak bu zaferi korumalıyız. Saldırgan düşman ağır darbeler aldı ancak hâlâ İran’ın askerlerinden gelecek ağır darbelere maruz kalmaya hazır olmalı.” dedi.

Tümgeneral Hatemi ayrıca, “Düşmanın itibarı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Çektikleri bu feryatlar ve çığlıklar, itibarlarının yok olmakta olmasından kaynaklanıyor. Şaşkınlık ve çaresizlik içindeler. Kendilerini vatan askeri olarak gören 90 milyonluk İran halkıyla ne yapacaklarını bilmiyorlar.” ifadelerini kullandı.