Suudi Arabistan'ın Yemen’e hava saldırıları sürüyor

El-Mesire’nin haberine göre, Suudi savaş uçakları kısa süre önce Yemen’in Taiz bölgesindeki el-Ta'ziye’yi dört kez bombaladı. Ayrıca Suudi Arabistan’ın füze saldırıları, bu ülkenin Maran bölgesini de ateş altına aldı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, dün gece yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde Suudi düşmanın “Hamīs Muşayt” ve “Taif” hava üslerinden kalkan F-15 ve Typhoon savaş uçaklarını kullanarak 27 hava saldırısı gerçekleştirdiğini söyledi.

Seri, Suudi hava saldırılarında Taiz, Marib, Saada, Amran, İbb ve Hacce illerindeki köprüler, yollar ve diğer tesisler de dahil olmak üzere sivil altyapının hedef alındığını belirtti.

Yahya Seri, Suudilerin saldırgan nitelikteki hava ve füze saldırılarının, çatışmaların tırmanmasının başlamasından bu yana toplam 1059’a ulaştığını söyledi.