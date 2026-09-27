Yemen, Suudi Arabistan'ın casus İHA'sını düşürdü

Al-Masirah televizyonunun haberine göre Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan’a ait bir keşif insansız hava aracının (İHA) uygun bir silahla düşürüldüğünü açıkladı.

Seri, söz konusu İHA’nın Hacce vilayetinin Tine bölgesi semalarında “hasmane faaliyetlerde” bulunduğu sırada hedef alındığını belirtti.

Suudi Arabistan’ın hava saldırılarına da değinen Seri, Suudilere ait bir “F-15” savaş uçağının Hamis Muşayt Üssü’nden Taiz vilayetine iki hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Seri, söz konusu saldırının ardından savaş uçağının Taiz’den Cevf vilayetine geçtiğini ve Hub ve Şa’f ilçelerine dört hava saldırısı düzenlediğini kaydetti.