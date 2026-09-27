Hizbullah lideri: Direniş teslim olmayacak

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Naim Kasım, hareketin eski lideri Seyyid Hasan Nasrullah’ın ikinci şehadet yıldönümü dolayısıyla bir konuşma yaptı.

Şeyh Naim Kasım, direnişi sürdürme konusundaki kararlılıklarını yineleleyerek, “Düşman Lübnan topraklarını terk edene ve işgal altındaki toprakların tamamen kurtarılması gerçekleşene kadar mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Başta Şehit Hasan Nasrallah olmak üzere “şehitlerin emanetine” sahip çıkmanın ahde vefa kavramının bir gereği olduğunu belirten Naim Kasım, Hizbullah’ın Filistin’e destek vermeye, “Filistin’in özgürleştirilmesine” ve Lübnan topraklarının tamamen kurtarılmasına olan bağlılığını sürdürdüğünü ifade etti.

Hizbullah karşıtlarının eleştirilerine değinen Kasım, “Özellikle muhaliflerimiz, direnişin ne yaptığını soruyorlar; ancak görünüşe göre başka bir soruyu unutmuşlar: Devlet ne yaptı?” ifadelerini kullandı.

Direnişin, saldırganlık projesini durdurduğunu ve hedeflerine ulaşmasına izin vermediğini kaydeden Naim Kasım, ABD’nin İsrail’e verdiği desteğe dikkat çekerek, “Direniş, ABD’nin tüm olağanüstü ve sınırsız imkanlarıyla desteklediği bir İsrail ile karşı karşıyadır” dedi.

Meydana gelen kayıplara ve hasara değinen Genel Sekreter, “Şimdiye kadar yapılan bu büyük fedakarlıklarla, devam etmekten başka çaremiz yok. Yenilmeyeceğiz ve mücadelemize devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Şeyh Naim Kasım, direniş güçlerinin, yoğun saldırılara ve her türlü silahın kullanılmasına rağmen, İsrail ordusuna bağlı tugayların ve on binlerce askerin ilerleyişini durdurmayı başardığını aktardı.

Hizbullah lideri, sahadaki direniş stratejisinin iki eksen üzerine kurulu olduğunu belirterek bunları şöyle sıraladı: “Birincisi, mümkün olan her yerde ve zamanda karşı koymak; ikincisi, düşmanın yerleşmesini engellemek.”

Naim Kasım, “Eğer bazıları teslim olmayı kabul ediyorsa, biz kabul etmiyoruz. Bu ülke hepimizin ülkesidir; birbirimizle anlaşmaya varmalı ve Lübnan topraklarının 10 bin 452 kilometrekarelik alanından bir karışını bile terk etmemeliyiz. Ülkenin temeli, direği ve geleceği Lübnan’ın güneyidir” diye konuştu.