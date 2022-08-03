İran Meclisi Belçika ile mahkum takası anlaşmasına onay verdi

İran İslami Şura Meclisi, İran ile Belçika arasında suçluların değişimini içeren tasarı milletvekilleri tarafından onaylandı. Tasarı, 2 hayır oyuna karşı 195 oyla kabul edildi.

Belçika Parlamentosu'nda da İran ile mahkumların karşılıklı olarak iadesine izin veren yasa tasarısı onaylanmıştı.

7 Temmuz'da bir Parlamento Komisyonu da tasarıya yeşil ışık yakmıştı.

Öte yandan ABD Kongresi dahil bütün muhalif gruplar, bu insani taslağın gerçekleştirilmesi sürecine müdahale ederek var güçleriyle

onu başarısızlığa itmeye çalışıyordu.