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3 Ağu 2022 12:17

İran Meclisi Belçika ile mahkum takası anlaşmasına onay verdi

İran Meclisi Belçika ile mahkum takası anlaşmasına onay verdi

İran İslami Şura Meclisi, İran ile Belçika arasında suçluların değişimini içeren tasarı milletvekilleri tarafından onaylandı.

İran İslami Şura Meclisi, İran ile Belçika arasında suçluların değişimini içeren tasarı milletvekilleri tarafından onaylandı. Tasarı, 2 hayır oyuna karşı 195 oyla kabul edildi.

Belçika Parlamentosu'nda da İran ile mahkumların karşılıklı olarak iadesine izin veren yasa tasarısı onaylanmıştı.

7 Temmuz'da bir Parlamento Komisyonu da tasarıya yeşil ışık yakmıştı.

Öte yandan ABD Kongresi dahil bütün muhalif gruplar, bu insani taslağın gerçekleştirilmesi sürecine müdahale ederek var güçleriyle
onu başarısızlığa itmeye çalışıyordu.

News Code 1903915
https://tr.mehrnews.com/news/1903915/

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