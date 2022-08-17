İran'dan ABD'nin mahkumlar hakkındaki iddiasına yanıt

ABD'li yetkililerin mahkumlarla ilgili iddiasına tepki gösteren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, "İran İslam Cumhuriyeti, nükleer anlaşmadan bağımsız olarak çeşitli kanallardan ABD'ye mahkumlar meselesini ele almaya hazır olduğunu defaatle ilan etmiştir." dedi.

Kenani, İran’ın mevcut mahkum değişimi anlaşmasının derhal uygulanmasına hazır olduğunu belirterek, "Amerika'nın zalimane ve yasa dışı yaptırımlarını delme gerekçesiyle hapse atılan ve ABD’nin yargı sisteminin kötülüğüne maruz kalan masum İranlıların ivedilikle vatana dönmeleri için söz konusu anlaşmayı uygulamaya hazırız." ifadesini kullandı.

Sözcü Kenani, "Amerikan tarafının bu konuda harekete geçmek ve engelleri kaldırmak yerine sırf İran'a karşı kara propaganda yapması şaşırtıcıdır." diye konuştu.