Beyrut limanında büyük yangın

El-Naşra haber sitesinin haberine göre, 200’den fazla kişinin hayatını kaybettiği patlamanın yıl dönümünde Beyrut sahilindeki "Kids Mondo" binasının yakınında büyük bir yangın çıktı.

Şimdiye kadar yangının nedeni ve olası hasarlar hakkında bir açıklama yapılmadı.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.