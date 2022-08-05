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5 Ağu 2022 13:26

Beyrut limanında büyük yangın

Beyrut limanında büyük yangın

Lübnan kaynakları bu sabah Beyrut limanında bulunan bir binada büyük bir yangın çıktığını bildirdi.

El-Naşra haber sitesinin haberine göre, 200’den fazla kişinin hayatını kaybettiği patlamanın yıl dönümünde Beyrut sahilindeki "Kids Mondo" binasının yakınında büyük bir yangın çıktı.

Şimdiye kadar yangının nedeni ve  olası hasarlar hakkında bir açıklama yapılmadı.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı. 

News Code 1903947
https://tr.mehrnews.com/news/1903947/

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