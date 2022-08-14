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14 Ağu 2022 15:18

Mısır'da kilise yangını: En az 41 ölü

Mısır'da kilise yangını: En az 41 ölü

Mısır'da Kahire'nin batısındaki bir kilisede çıkan yangında 55 kişinin yaralandığı ve ölenler olduğu bildirildi.

Sputnik'e göre, Mısır'da başkent Kahire'nin batısındaki Giza kentinde yer alan Ebu Sifin Kilisesi'nde yangın çıktı.

Yangında 41 kişinin hayatını kaybettiği, 55 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

News Code 1904131
https://tr.mehrnews.com/news/1904131/

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