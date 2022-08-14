Mısır'da kilise yangını: En az 41 ölü

Sputnik'e göre, Mısır'da başkent Kahire'nin batısındaki Giza kentinde yer alan Ebu Sifin Kilisesi'nde yangın çıktı.
Yangında 41 kişinin hayatını kaybettiği, 55 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Mısır'da Kahire'nin batısındaki bir kilisede çıkan yangında 55 kişinin yaralandığı ve ölenler olduğu bildirildi.
Sputnik'e göre, Mısır'da başkent Kahire'nin batısındaki Giza kentinde yer alan Ebu Sifin Kilisesi'nde yangın çıktı.
Yangında 41 kişinin hayatını kaybettiği, 55 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.
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