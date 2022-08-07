Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov Türkiye'ye gidecek

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'na katılmak üzere 8- 9 Ağustos'ta Türkiye'de bulunacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Sayın Bakanımızın davetine icabetle 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'na katılmak üzere 8- 9 Ağustos 2022 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Dışişleri Bakanı Bayramov'un 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'nda büyükelçilerimize hitap etmesi öngörülmektedir" denildi.

Kaynak: TRT Haber