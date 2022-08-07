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7 Ağu 2022 12:52

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov Türkiye'ye gidecek

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov Türkiye'ye gidecek

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'na katılmak üzere 8- 9 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'na katılmak üzere 8- 9 Ağustos'ta Türkiye'de bulunacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Sayın Bakanımızın davetine icabetle 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'na katılmak üzere 8- 9 Ağustos 2022 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Dışişleri Bakanı Bayramov'un 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'nda büyükelçilerimize hitap etmesi öngörülmektedir" denildi.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1903991
https://tr.mehrnews.com/news/1903991/

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