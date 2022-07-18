  1. Azerbaycan
18 Tem 2022 13:43

Ceyhun Bayramov, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşecek

Ceyhun Bayramov, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşecek

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Brüksel'de bir araya gelecek.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Brüksel'de bir araya gelecek.

Ceyhun Bayramov,18. AB-Azerbaycan İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek

News Code 1903557
https://tr.mehrnews.com/news/1903557/

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