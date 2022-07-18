Ceyhun Bayramov, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşecek

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Brüksel'de bir araya gelecek.
Ceyhun Bayramov,18. AB-Azerbaycan İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Brüksel'de bir araya gelecek.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Brüksel'de bir araya gelecek.
Ceyhun Bayramov,18. AB-Azerbaycan İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek
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