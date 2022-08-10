Emir Abdullahiyan ile Çavuşoğlu telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında bir telefon görüşmesi yapıldı.

Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra İran’da Temmuz ayı sonunda yaşanan sel felaketi, Ortadoğu’da yaşanan son gelişmeler ve Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan nükleer anlaşma müzakereleri konusu ele alındı.

Türk Dışişleri daha önce İran'daki sel felaketi için geçmiş olsun mesajı yayımlamıştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), İran'da meydana gelen sel felaketi sonrası, bölgeye insani yardım malzemeleri ile teknik araç ve ekipman gönderilmişti.