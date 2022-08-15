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15 Ağu 2022 15:00

Emir Abdullahiyan:

Bu gece AB'nin teklifine yanıt vereceğiz

Bu gece AB'nin teklifine yanıt vereceğiz

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Viyana müzakereleri ile ilgili olarak, "Nihai kararımızı bu gece saat 24'e kadar yazılı olarak Viyana müzakerelerinin Avrupa Koordinatörüne göndereceğiz." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Gazeteciler Günü münasebetiyle düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Dış politikamızı Batı'ya veya Doğu'ya, Çin'e, Rusya'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya ve ABD'ye bağlamayız" dedi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Viyana görüşmelerine değinerek, "Kırmızı çizgilerimizin belirlenmesi şartıyla anlaşmaya varma konusunda bir sorunumuz yok. Bu konudaki ertelenmenin nedenlerinden biri kırmızı çizgileri aşmak istemememizdir" ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, "ABD tarafı kendi iç sorunları nedeniyle biraz yumuşak bir tutum benimsemeli. ABD, Viyana görüşmelerinde İran'n sunduğu iki öneriyi sözlü olarak kabul etti; bir konuda da yumuşama göstermelidir. Nihai kararımızı bu gece saat 24'e kadar yazılı olarak göndereceğiz." ifadelerinde bulundu.

News Code 1904152
https://tr.mehrnews.com/news/1904152/

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