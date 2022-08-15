Bu gece AB'nin teklifine yanıt vereceğiz

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Gazeteciler Günü münasebetiyle düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Dış politikamızı Batı'ya veya Doğu'ya, Çin'e, Rusya'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya ve ABD'ye bağlamayız" dedi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Viyana görüşmelerine değinerek, "Kırmızı çizgilerimizin belirlenmesi şartıyla anlaşmaya varma konusunda bir sorunumuz yok. Bu konudaki ertelenmenin nedenlerinden biri kırmızı çizgileri aşmak istemememizdir" ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, "ABD tarafı kendi iç sorunları nedeniyle biraz yumuşak bir tutum benimsemeli. ABD, Viyana görüşmelerinde İran'n sunduğu iki öneriyi sözlü olarak kabul etti; bir konuda da yumuşama göstermelidir. Nihai kararımızı bu gece saat 24'e kadar yazılı olarak göndereceğiz." ifadelerinde bulundu.