Emir Abdullahiyan Mauritius Çalışma ve Ticaret Bakanı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, üst düzey siyasi ve ekonomik bir heyetin eşliğinde Tahran'da bulunan Mauritius Çalışma ve Ticaret Bakanı ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu görüşmede iki ülke arasındaki ticaret, ekonomi, tarım, turizm vb. alanlarındaki ilişkilerin geliştirilmesini memnuniyetle karşıladı.

İran ve Mauritius arasındaki anlaşmaların yürürlüğe girmesi gerektiğini vurgulayan Emir Abdulalhiyan ayrıca, iki ülke arasında ortak bir ekonomik komisyon kurmaya hazır olduğunu söyledi.

Mauritius Çalışma ve Ticaret Bakanı da ülkesinin dışişleri bakanı ve başbakanının selamlarını İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanına iletti.

Mauritius Çalışma ve Ticaret Bakanı ayrıca ülkesinin turizm, ticaret ve tarım alanlarında İran'la ilişkilerini geliştirmekten yana olduğunu ifade etti.