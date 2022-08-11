BAE'li şirket , Türk şirketin yarısını satın aldı

Abu Dhabili IHC, yenilenebilir enerji üretim faaliyetleri yürüten Kalyon Enerji'nin yüzde 50'sini 1.8 milyar dirheme, yani yaklaşık 490 milyon dolara satın aldı.

IHC tarafından yayımlanan bültende, satın almanın yenilenebilir enerji alanında büyüme hedefi doğrultusunda gerçekleştirildiği ifade edildi.

Reuters, Kalyon Holding'in yenilenebilir enerji varlıklarında stratejik ortaklık için IHC ile görüştüğünü haziran ayında bildirmişti.

Kalyon Enerji'nin Konya Karapınar'da kısmen devreye alınmış 1,000 MW gücünde güneş santrali ve çeşitli illerde başka güneş ve hidro elektrik santralleri bulunuyor.

Şirket aynı zamanda 1,000 MW rüzgar santrali kurmak için de 2017 yılında yapılan yarışmayı kazanmış, ancak santrali henüz inşa etmemişti.

Ağustos 2021’de Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan IHC'nin başında bulunuyor.

Kaynak: Cumhuriyet