Suriyeli sığınmacıların evlerine dönüşü bölgenin istikrarını güçlendirecek

İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mucteba Amani, Lübnan geçici hükümetinde Yerinden Edilenler Bakanı İssam Şaraf el Din ile görüştü.

Görüşmede taraflar, Lübnan ve bölgedeki genel durum ve siyasi gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmeleri bu görüşmede ele alınan diğer konulardan biriydi.

Amani bu görüşmede, "Suriyeli sığınmacıların daha hızlı dönüşleri bölgenin istikrarını güçlendirecektir" dedi.

Suriye İçişleri Bakanı Tümgeneral Muhammed el Rahmon, birkaç gün önce Lübnan geçici hükümetinde Yerinden Edilenler Bakanı İssam Şaraf el Din ve beraberindeki heyet ile yerinden edilmiş Suriyelilerin güvenli ve kolay bir şekilde anavatanlarına geri dönmeleri için işbirliğini geliştirme yollarını görüşmüştü.