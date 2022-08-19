İranlı büyükelçi Lübnan Ulaştırma Bakanı ile görüştü

Al-Ahed kanalında yer alan habere göre, İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mucteba Amani Lüban Ulaştırma Bakanı Ali Hamie ile bir araya gedli.

Görüşmede iki ülkenin siyasi durumu, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Lüban Ulaştırma Bakanı Ali Hamie bu görüşmede İran ve Lübnan'ın ulaştırma alanındaki işbirliklerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Hamie, İran da dahil olmak üzere dünyadaki dost ülkeler ile stratejik projelerde işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Ali Hamie ayrıca Twitter'den yaptığı bir paylaşımda, "İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mucteba Amani ile görüşme, stratejik projelerde İran ile işbirliğini güçlendirmek için iyi bir fırsattı" ifadesini kullandı.

