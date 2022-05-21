Son Suriyeliler anketinden çarpıcı sonuç

Türkiye’de iktidarın kontrolsüz göç politikaları nedeniyle sığınmacılar gündemin sıcak başlıkları arasında yer alıyor. Areda Araştırma’nın son anketinde de, ‘Suriyeli sığınmacılar geri gönderilmeli mi’ sorusuna yanıt arandı. Verilere göre katılımcıların yüzde 42,8’i Suriyelilerin derhal gönderilmesi taraftarı.
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, bugünkü yazısında Areda Araştırma’nın son anketine yer verdi. Söz konusu ankette Suriyeli sığınmacıların geri dönüşleriyle ilgili şu sonuçlar çıktı:
- Hepsi derhal gönderilsin (%42,8)
- Suriye’de barış sağlandıktan sonra hepsi gönderilsin (%31,2)
- Barış sağlanınca faydalı olanlar kalsın, diğerleri gönderilsin (%22,2)
- Hiçbirinin gönderilmesine gerek yoktur (%3,8)
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