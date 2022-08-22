Emir Abdullahiyan Afrika turuna çıktı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Afrika turu kapsamında bugün Mali'ye gitti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, bugün düzenlediği basın toplantısında Emir Abdullahiyan'ın Mali, Tanzanya ve Zanzibar'ı kapsayan Afrika turuna çıkacağını duyurdu.

Kenani, "Afrika ülkeleri ile ilişkilerin genişletilmesi bizim için her zaman çok önemli olmuştur." dedi.

Daha önce Güney Afrika'nın Tahran Büyükelçisi Vika Mazvi Kumalo, İran Cumhurbaşkanı Seyydi İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın iki ülkenin Ortak Ekonomik Komitesine katılmak üzere Ekim ayında Güneyi Afrika'ya gideceğini açıklamıştı.