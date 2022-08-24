Emir Abdullahiyan Mali'de ikili temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu görüşmede, Ortak Kapsamlı İşbirliği çerçevesinde Mali ile ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi için varılan anlaşmalara değinerek, İran'ın Mali hükümetiyle özellikle ticari, savunma ve bilimsel alan olmak üzere işbirliğini geliştirmek istediğini söyledi.

Mali hükümetinin terörle mücadeledeki çabalarını takdir eden Emir Abdullahiyan, İran'ın IŞİD gibi bölgesel terör hareketlerine karşı mücadeledeki deneyimlerine dikkat çekerek, "İran milleti acımasız ve kapsamlı yaptırımlara rağmen siyasi bağımsızlığını korudu ve bilimsel ilerleme ve ekonomik başarısını sürdürdü" dedi.

Bu görüşmede Mali Geçici Hükümeti Başkanı Aismi Guita da, iki ülke arasında ekonomik işbirliğini güçlendirmek için varılan anlaşmaları, İran halkının baskıcı yaptırımlara karşı koymadaki başarılarını ve önemli siyasi ve ekonomik kazanımları memnuniyetle karşılarken, İran halkının bölgesel ve küresel arenadaki konumunun, Mali halkının bazı yabancı hükümetlerin aşırılıklarına karşı mücadelesinde bir model olarak gördü.

Guita, İranlı yetkililerin ülkenin ekonomik ve bilimsel büyümesine rehberlik etmedeki başarılı siyasi yönetimine değer verdi ve iki ülke arasındaki ekonomik-ticari ve bilimsel işbirliğinin daha da güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Emir Abdullahiyan ayrıca dün Mali Dışişleri Bakanı Abdullah Diop ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ve Malili mevkidaşı bu görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Emir Abdullahiyan, Mali ile ekonomik, savunma ve eğitim alanlarında işbirliğini İran diplomasisinin önceliklerinden biri olarak gördüğünü belirtirken, "İki ülke arasındaki uluslararası kuruluşlarda işbirliği, iki ülke arasındaki önemli etkileşim alanlarından biridir" dedi.