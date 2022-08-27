İran'a ait Kiş Havayolları’nın Afganistan uçuşları başladı

Afganistan medyasına göre dün Kandehar Havalimanı’nda düzenlenen törenle İran’ın Kiş Havayolları’nın Kandehar-Meşhed seferleri başladı.

Taliban hükümetinin ulaştırma ve havacılık bakanlığı yetkilileri, iki şehir arasında haftada karşılıklı bir sefer yapılacağını bildirdi.

İran’la Afganistan arasındaki uçuşlar Kabil havalimanının ABD askerleri ve uluslararası güçlerin 31 Ağustos 2021'de çekilmesinin ardından kapanması nedeniyle durmuştu.

İran medyası iki ülke arasındaki seferlerin 15 Eylül'de yeniden başladığını bildirmişti.