Macron, Cezayir'de protesto edildi

Fransız basınındaki haberlere göre Macron, ülkenin kuzeybatısında Akdeniz'e kıyı Oran şehrinde gençlerle kaynaşmak için tarihi müzik dükkanı 'Disco Maghreb'i ziyaret ederek burada küçük bir kutlamaya katıldı.

Dükkandan çıkışta güzergahı üzerinde toplanan kalabalığı selamlamak isteyen Macron, Cezayirlilerin protestolarıyla karşılaştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Macron'un, kalabalık korumaları eşliğinde halkı selamlamaya çalıştığı görülüyor.

Fransız cumhurbaşkanı, kalabalığın içine doğru yürüdüğü sırada "Yaşasın Cezayir", "Bir, iki, üç, Cezayir çok yaşa" sloganları yankılanmaya başlıyor.

Macron apar topar aracına bindirildi

Görüntülerde beyaz saçlı bir kişinin Macron'a "Buradan defol git. Cezayir çok yaşa!" dediği duyuluyor.

Protestolardan sonra korumalarının Macron'u apar topar araca bindirmeye çalışması dikkati çekiyor.

Fransız basınına göre Emmanuel Macron, ziyaretini kısa keserek şehirden ayrıldı.

Kaynak: Sputnik