Macron, Veliaht Prens Selman ile İran'ı görüştü

Sputnik'e göre, Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; dün bir araya gelen Fransa lideri Emmanuel Macron ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesini ve iklim krizi gibi küresel ve bölgesel sorunlarla mücadelede fikir alışverişinde bulunmayı arzuladıkları belirtildi.

Görüşmede küresel ısınmanın yanı sıra, Ukrayna krizi ve İran nükleer anlaşması da ele alındı.

Macron'un, özellikle Rus gazına bağımlılığı azaltma arayışında olan Avrupa ülkelerinin, 'enerji arzını' çeşitlendirmek amacıyla Suudi Arabistan tarafından başlatılan koordinasyonu sürdürmesinin önemini vurguladığı aktarıldı.