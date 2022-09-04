Suriye: ABD’nin Çin’in işlerine karışmasını şiddetle kınıyoruz

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD’nin Çin’in içişlerine devam eden müdahalesi şiddetle kınandı.

Tek Çin ilkesine olan kesin desteğini yineleyen Suriye Dışişleri’nin açıklamasında Şam’ın Pekin’in yanında yer aldığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "ABD tarafından Tayvan’a duyurulan kışkırtıcı silah anlaşması yoluyla dünya çapında uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden ve ABD’nin devam eden askeri tırmandırma uygulamasını şiddetle kınıyoruz, egemenliği ve güvenliğini savunan Çin’in yanındayız ve (Tek Çin) ilkesine desteğimizi yineliyoruz” dedi.

Suriye, Çin’in işlerine yönelik dış müdahale girişimleri karşısındaki çabalarına mutlak ve sınırsız desteğini ve ilkeli duruşunu sürekli olarak teyit etmektedir.