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4 Eyl 2022 17:57

Suriye: ABD’nin Çin’in işlerine karışmasını şiddetle kınıyoruz

Suriye: ABD’nin Çin’in işlerine karışmasını şiddetle kınıyoruz

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Çin’in içişlerine devam eden müdahalesini şiddetle kınayarak, Tek Çin ilkesine olan kesin desteğini yineledi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD’nin Çin’in içişlerine devam eden müdahalesi şiddetle kınandı.

Tek Çin ilkesine olan kesin desteğini yineleyen Suriye Dışişleri’nin açıklamasında Şam’ın Pekin’in yanında yer aldığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "ABD tarafından Tayvan’a duyurulan kışkırtıcı silah anlaşması yoluyla dünya çapında uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden ve ABD’nin devam eden askeri tırmandırma uygulamasını şiddetle kınıyoruz, egemenliği ve güvenliğini savunan Çin’in yanındayız ve (Tek Çin) ilkesine desteğimizi yineliyoruz” dedi.

Suriye, Çin’in  işlerine yönelik dış müdahale girişimleri karşısındaki çabalarına mutlak ve sınırsız desteğini ve ilkeli duruşunu sürekli olarak teyit etmektedir.

News Code 1904572
https://tr.mehrnews.com/news/1904572/

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