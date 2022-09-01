Siyonist İsrail'den Şam Hava Limanı'na saldırı

Sputnik Arapça muhabiri, dün akşam saatlerinde Suriye’nin başkenti Şam’da havalimanı üzerindeki gökyüzünde patlamaların meydana geldiğini bildirdi.
Benzer bir saldırı Halep Havalimanı'na düzenlendi.
Suriye medyası, saldırıların İsrail’in düzenlediğini duyurdu.
Suriye medyası, Siyonist İsrail’in Halep ile Şam Hava Limanı'na saldırı düzenlediğini bildirdi.
Sputnik Arapça muhabiri, dün akşam saatlerinde Suriye’nin başkenti Şam’da havalimanı üzerindeki gökyüzünde patlamaların meydana geldiğini bildirdi.
News Code 1904513
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