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1 Eyl 2022 08:53

Siyonist İsrail'den Şam Hava Limanı'na saldırı

Siyonist İsrail'den Şam Hava Limanı'na saldırı

Suriye medyası, Siyonist İsrail’in Halep ile Şam Hava Limanı'na saldırı düzenlediğini bildirdi.

Sputnik Arapça muhabiri, dün akşam saatlerinde Suriye’nin başkenti Şam’da havalimanı üzerindeki gökyüzünde patlamaların meydana geldiğini bildirdi.

Benzer bir saldırı Halep Havalimanı'na düzenlendi.

Suriye medyası, saldırıların İsrail’in düzenlediğini duyurdu. 

News Code 1904513
https://tr.mehrnews.com/news/1904513/

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