Çin'deki depremde ölenlerin sayısı 65'e yükseldi

AA'ya göre, depremin merkez üssü Ganzı Tibet Özerk İli'nde 37, komşu Ya'an şehrinde 28 kişi hayatını kaybederken 12 kişiden halen haber alınamıyor.
Çin Deprem Ağları Merkezi, dün öğle saatlerinde eyaletin batısındaki Ganzı Tibet Özerk İli'nde merkez üssü Luding ilçesinin 39 kilometre yakını olan 6,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurmuştu.
Depremde şu ana dek 65 can kaybı bildirilirken 250'ye yakın kişi yaralandı. Afet bölgesindeki su, elektrik, ulaştırma ve telekomünikasyon altyapısı zarar gördü.
Depremin ardından 3 ila 4,2 büyüklüğünde 10 artçı sarsıntı kaydedildi.
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