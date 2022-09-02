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2 Eyl 2022 10:08

Rusya: Suriye, İsrail’in son saldırılarını püskürttü

Rusya: Suriye, İsrail’in son saldırılarını püskürttü

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye hava savunmasının, Halep ve Şam havalimanlarına yönelik fırlattığı Siyonist Rejim füzelerinin üçünü yok ettiğini belirtti.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Yegorov, dün basın toplantısında, “İsrail'e ait 8 adet F-16 taktik savaş uçağı, Suriye’nin hava sahasına girmeden 8 güdümlü füze ve 8 güdümlü uçak bombasıyla Neyrab (Halep) ve Düvali (Şam) havalimanlarına saldırı düzenledi. Suriye Arap Cumhuriyeti’nin hava savunması devriye güçleri üç füzeyi imha etti” ifadesini kullandı.

Yegorov, füze saldırısında 5 Suriye askerinin yaralandığını, bir S-125 hava savunma sisteminin anten ünitesinin ve iki silah deposunun yok edildiğini, Neyrab havalimanının kullanılmayan iniş kalkış pistinde hasar oluştuğunu aktardı.

Kaynak: Sputnik

News Code 1904525
https://tr.mehrnews.com/news/1904525/

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