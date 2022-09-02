Rusya: Suriye, İsrail’in son saldırılarını püskürttü

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Yegorov, dün basın toplantısında, “İsrail'e ait 8 adet F-16 taktik savaş uçağı, Suriye’nin hava sahasına girmeden 8 güdümlü füze ve 8 güdümlü uçak bombasıyla Neyrab (Halep) ve Düvali (Şam) havalimanlarına saldırı düzenledi. Suriye Arap Cumhuriyeti’nin hava savunması devriye güçleri üç füzeyi imha etti” ifadesini kullandı.

Yegorov, füze saldırısında 5 Suriye askerinin yaralandığını, bir S-125 hava savunma sisteminin anten ünitesinin ve iki silah deposunun yok edildiğini, Neyrab havalimanının kullanılmayan iniş kalkış pistinde hasar oluştuğunu aktardı.

Kaynak: Sputnik