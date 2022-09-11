İran’dan Almanya-Fransa-İngiltere üçlüsüne tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Tahran’ın duruşunun müzakereleri tehlikeye attığını ileri süren Almanya, Fransa ve İngiltere’nin son iddiasına tepki gösterdi.

Almanya, Fransa ve İngiltere’nin son açıklamasını yapıcı olmadığını belirten Kenani, “Nükleer anlaşma tarafları ve müzakerelerin koordinatörü arasında müzakereleri sonuçlandırmak için diplomatik temaslar ve karşılıklı mesaj alışverişi sürdüğü bir durumda, üç Avrupa ülkesinin sonuç odaklı olmayan bir açıklama yayınlaması şaşırtıcı ve üzücüdür.” dedi.

İran’ın yaptırımların kaldırılmasına yönelik yürütülen müzakerelerin sonuçlandırılması yönündeki iyi niyetine ve azmine değinen Kenani, müzakerelerin son aşamada ilerleme kaydetmesinin İran’ın girişimleri sonucu gerçekleştiğini hatırlatarak, müzakerelerin ilk gününden beri ona karşı çıkan ve var güçleriyle müzakereleri yenmeye çalışan üçüncü taraflardan etkilenen Avrupalı tarafların tavrını eleştirdi.

Kenani, “Üç Avrupa ülkesine, diplomatik süreci yok etme yerine masada kalan birkaç anlaşmazlığı sonuçlandırmak için daha aktif bir rol oynamaları tavsiye ediliyor.” diye konuştu.

Kenani, Almanya, Fransa ve İngiltere’nin “patavatsız açıklamalarıyla” Siyonist Rejim’in yolundan gittiğini ve görüşmeleri bozma yönünde adım attığını ifade ederek, Avrupa Üçlüsü’nün, bu pozisyonu almaya devam ederse sonuçların sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Tahran’ın hâlâ anlaşmayı imzalamaya hazır olduğunun altını çizen İranlı sözcü, “gereken irade olursa” ve taraflar dış baskıdan vazgeçerse anlaşmanın hızlıca yapılabileceğini kaydetti.

Viyana müzakereleri

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ve Almanya ile İran arasında 2015 yılında 'Kapsamlı Ortak Eylem Planı' adı verilen ve İran nükleer faaliyetlerinin denetlenmesini içeren anlaşma imzalanmıştı. Eski ABD Başkanı Donald Trump 2018 yılında tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmiş, İran yönetimi de nükleer faaliyetlerini anlaşma öncesine döndürmüştü.

Bunun üzerine ABD yönetimi, İran'ı ağır ekonomik yaptırımlarla hedef almıştı. Nükleer anlaşmaya dönüş için Avusturya’nın başkenti Viyana’da Nisan 2021'de İran, Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya arasında müzakerelere başlanmıştı. ABD Başkanı Joe Biden'ın Kasım 2021'de göreve başlamasıyla ABD'nin de anlaşmaya dönmesi için görüşmeler yürütüldü.

İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Nisan 2021'den bu yana aralıklarla Viyana'da yapılıyor.