İran'dan ABD'nin yeni yaptırım kararına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ABD Hazine Bakanlığı'nın İran İstihbarat Bakanlığı ve bakanına yeniden yaptırım uygulamasını şiddetle kınadı.

Yeni yaptırımların İran milletinin güvenliği için çalışanların iradesini bozamayacağını belirten Kenani, "Arnavut hükümetinin İran'a yönelik asılsız suçlamalarına karşı ABD'nin derhal destek beyanı ve İran İstihbarat Bakanlığı'na karşı yeniden yaptırım kararı, bu senaryonun tasarımcısının Arnavut hükümeti değil, ABD'nin olduğunu ve Tiran'ın, Washington'un İran'a karşı hazırladığı senaryonun kurbanı olduğunu gösteriyor" dedi.

Kenani, "ABD, yıllardır Arnavutluk hükümetine ve milletine bir terör örgütüne ev sahipliği yapmayı dayatıyor ve onları destekleyerek siber alanda eğitiyor. Bu örgüt İran hükümeti ve halkına karşı terör eylemleri, siber saldırılar ve psikolojik savaşlar gerçekleştirmede ABD'nin araçlarından biri olarak rol oynamaya devam etmektedir." ifadelerinde bulundu.

Sözcü Kenani, "Arnavutluk hükümetinin terör örgütüne ev sahipliği yapması ve ABD'nin de bunu desteklemesi, İran halkı ve hükümetine karşı terör örgütlerine desteğin açık örneğidir. İran halkının haklarını ve bu kötü komplolara karşı kendini savunmak için uluslararası hukuk çerçevesinde tüm imkanlarını kullanacaktır" ifadesini kullandı.