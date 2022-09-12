İran: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğine hazırız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki meseleleri değerlendirdi.

Kenani, Irak halkı ve hükümetine İranlı Erbain ziyaretçilerini onurlu şekilde ağırlamaları nedeniyle teşekkür etti.

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğine hazır olduğunu anlatan Kenani, "İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili asılsız iddiaların ortadan kaldırılamsı için UAEA ile işbirliğine hazırız. Ajansla işbirliğinin hem hakkımız hem de görev doğrultusunda olduğunu vurguluyoruz." dedi.

Kenani, Almanya, Fransa ve İngiltere’nin son İran iddiasını eleştirerek, şunları kaydetti:

"Avrupalılar yanlış zamanda düşüncesiz bir adım atmıştır. Daha önce de vurguladığımız gibi onların iddiaları yanlış hesaplamalarından kaynaklanıyor. Avrupalı taraflara müzakere sürecinde yapıcı bir yol izlemelerini tavsiye ediyoruz. Onlar geçmişteki hatalarını telafi edip anlaşmanın önünü açmaya çalışmalı."

Sözcü Kenani, nükleer müzakere sürecine ilişkin, "İran (anlaşma taslağı ile ilgili) yanıtını verdi ve karşı taraftan resmi bir yanıt almayı bekliyoruz." dedi.

Avusturya'nın bakenti Viyana'da bugün düzenlenmesi planlanan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu Toplantısı’na dair Kenani, şu açıklamalarda bulundu:

"UAEA Yönetim Kurulu Toplantısı’nın yapıcı olmayan kararlarının tekrarlanmasının verimli olmayacağına inanıyoruz. Ajans’ın itibarına önem veren üye devletlerin, teknik açıdan uzmanlaşmış bir kurumun değerlerini siyasi çıkarlarına feda etmemelerini temenni ediyoruz.

UAEA Başkanı Grossi'nin de bu yönde profesyonel davranıp Ajans'ın itibarına ve statüsüne daha fazla önem vermesini umuyoruz. Bu nedenle Ajans ve UAEA Yönetim Kurulu üyelerinden doğal olarak yapıcı bir yaklaşım bekliyoruz, ancak İran’ın her türlü yanıtı UAEA'daki gelişmelere orantılı olarak verilecektir."

Kenani, İran'ı ülkesine siber saldırı düzenlemekle suçlayan Arnavutluk’un iddialarını yalanlayarak, “Görünüşe göre ortada İran'a karşı tasarlanmış bir senaryo var. İran olarak bu suçlamaları şiddetle reddediyor ve Arnavut hükümetine ulusal çıkarlarını Amerika, Siyonist Rejimin ve diğer üçüncü tarafların siyasi hedeflerine feda etmemesini tavsiye ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

İran İslam Cumhuriyeti'nin defaatle siber saldırılara maruz kaldığına dikkat çeken Nasır Kenani, "İran’ın nükleer altyapısına siber saldırı yapıldığı zaman bu konuda haklı olduğunu iddia eden ülkelerden hiçbir tepki görmedik, ancak kaynağı ispatlanmamış Arnavutluk’taki siber saldırı hususunda hemen İran’a karşı açıklamalar yapıldığına tanık olduk." diye konuştu.

"Arnavutluk’un binlerce İran vatandaşını katleden bir terör örgütüne ev sahipliği yapması uluslararası ilişkilerde dostça olmayan bir davranış sayılır.” diyen Kenani, Arnavutluk’un bu tavrının kabul edilmez olduğunu ve Tahran tarafından şiddetle kınandığını kaydetti.