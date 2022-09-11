MİT Başkanı Fidan'dan Bağdat'a ziyaret

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Irak ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bir dizi temaslarda bulunmak üzere başkent Bağdat'a geldi. Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Irak ve IKBY'nin siyasi ve güvenlik yetkilileri ile görüştüğü öğrenildi.

Rudaw’ın aktardığına göre Fidan, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Mustafa Kazımi, Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi ve siyasi parti temsilcileri ile görüştü. Fidan daha sonra IKBY yetkilileri ile bir araya geldi. Rûdaw’a konuşan kaynaklar, MİT Başkanının görüşmelerde “Türkiye’nin Irak’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasını” taahhüt ettiğini Iraklı yetkililere ilettiğini belirtti.

Fidan Bağdat’ta Sünni Egemenlik İttifakı lideri Hamis Hançer ile bir araya geldi.