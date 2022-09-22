Azerbaycan ve Ermenistan sorunları diyalog yoluyla çözmeli

Kutsal Savunma Haftası dolayısıyla İran'da askeri geçit töreni düzenlendi. Törende konuşma gerçekleştiren İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Tümgeneral Bakıri, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gerginliğe ilişkin, "Bölge ülkelerinin sınırlarında herhangi bir değişikliğı kabul etmeyiz. Azerbaycan ve Ermenistan'a sorunlarını karşılıklı diyalog yoluyla çözmelerini tavsiye ediyoruz." dedi.

Tümgeneral Bakıri, "Sınırların askeri çatışma ve savaşla değiştirilmesine karşı sessiz kalmayız." ifadesini kullandı.

Fars Körfezi'nin kıyısı olan Arap ülkelerine seslenen Tümgeneral Bakıri, şunları kaydetti:

“Arap devletlerinden fitne yaratan Siyonistlere karşı dikkatli olmalarını bekleriz. Siyonistlerin varlığı bölgenin güvenliğine zararlıdır. Onların her türlü faaliyetlerini izliyoruz. Herhangi bir tehdit hissedersek Siyonist Rejim unsurlarına ve destekçilerine karşılık vermeye hazırız."

Tümgeneral Bakıri, ABD güçlerinin bölgeden çekilmesi gerektiğin vurgulayarak, "Tehditten arınmış huzurlu bir bölge istiyoruz. ABD ve Siyonist Rejim bölgeyi tehdit ediyor. Umarız bölge ülkeleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesiyle gelecekte saldırganların olmadığı bir ortamda yaşarız." diye konuştu.