Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı: 3 yaralı

İHA'ya göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 23 Eylül yerel saatle 19.30'dan 23.40'a kadar Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin sınırdaki Kelbecer illinin Zeylik ve İstisu yerleşkelerindeki Azerbaycan ordusunun mevzilerini aralıklarla ateş altına aldığı bildirildi.

Açılan ateş sonucu 3 Azerbaycan askerinin yaralandığı, yaralı askerlere ilk müdahalenin yapıldığı ve hayati tehlikelerinin olmadığı kaydedildi. Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı ve olayla ilgili tüm sorumluluğunun Ermenistan'a ait olduğunu belirtildi.