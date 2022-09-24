  1. Azerbaycan
24 Eyl 2022 11:43

Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı: 3 yaralı

Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı: 3 yaralı

Ermenistan askerlerinin sınırda ateşkes ihlali yaparak Azerbaycan mevzilerini hedef alması sonucu 3 Azerbaycan askerinin yaralandığı açıklandı.

İHA'ya göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 23 Eylül yerel saatle 19.30'dan 23.40'a kadar Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin sınırdaki Kelbecer illinin Zeylik ve İstisu yerleşkelerindeki Azerbaycan ordusunun mevzilerini aralıklarla ateş altına aldığı bildirildi.

Açılan ateş sonucu 3 Azerbaycan askerinin yaralandığı, yaralı askerlere ilk müdahalenin yapıldığı ve hayati tehlikelerinin olmadığı kaydedildi. Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı ve olayla ilgili tüm sorumluluğunun Ermenistan'a ait olduğunu belirtildi.

News Code 1904943
https://tr.mehrnews.com/news/1904943/

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