Azerbaycan: Ermenistan'a müzakereler için belirli bir tarih ve yer önerdik

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov,“Ermenistan'ın yapıcı ve samimi bir şekilde müzakerelere katılmasını umuyoruz” dedi.

Azerbaycan'ın ateşkesi yeniden tesis etmek için iyi niyet ve samimi irade gösterdiğini ifade eden Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, “12-14 Eylül 2022'de Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin provokasyonundan sonra Azerbaycan, insani sonuçları ortadan kaldırmakla meşgul. Bu bağlamda ölen askerlerin kalıntılarını tek taraflı olarak Ermenistan'a iade etmeye hazır olduğunu ilan ettik ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ni bu konuda bilgilendirildi. Azerbaycan gerilimle istemiyor. Aslında son zamanlarda çatışmalar, yatırım ve yeniden yapılanma projelerinin uygulandığı bölgelere yakın yerlerde gerçekleşti. Ayrıca son gerginlik, Ermenistan'da son 30 yıldır gördüğümüz tabloyla çok uyumlu. Ermenistan her defasında ciddi provokasyonlara başvurmakta, belirleyici aşamada bir atılım yapabilmek için gerekli kararları alma sorumluluğundan kaçmaktadır. Ermenistan'ın mevcut yönetiminin kendilerinden önce gelenlerin yolundan gitmemesini ve bölgede barış ve güvenlik için fırsat penceresini kasten kapatmamasını istiyorum” ifadelerinde bulundu.

Azerbaycan’ın Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir barış anlaşması müzakerelerine başlamaya hazır olduğunu defalarca ilan ettiğini ve bu amaçla kendi heyetini oluşturduğunu dile getiren Bayramov, “Aynı zamanda Azerbaycan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki devlet sınırlarının belirlenmesi ve çizilmesi sürecinin başlatılması, uluslararası ulaşım ağının bir parçası olan Zengezur koridorunun oluşturulması da dahil olmak üzere ulaşım ve iletişim bağlantılarının açılması yönünde çaba sarf etti. Son aylarda Ermenistan ile Azerbaycan arasında doğrudan diyalog da dahil olmak üzere temaslardaki dinamiklerin artmasına rağmen, Ermenistan’ın geçmişteki gibi müzakereleri taklit ettiğini görüyoruz ve yükümlülüklerini dürüstçe yerine getirmek yerine çoğu zaman provokasyonlara başvuruyor, gerginlik yaşatıyor ve Azerbaycan ile devam eden normalleşme sürecini baltalıyor. Azerbaycan'da bölgemizin yeterince çatışma, yıkım ve acı gördüğüne inanıyoruz. Her iki ulusumuzun da çatışma sonrası normalleşmeye tam anlamıyla ve yürekten katılma zamanı geldi, böylece nihayet tarihimizin trajik sayfasını kapatabilir ve çocuklarımız için daha iyi bir gelecek inşa etmeye başlayabiliriz. Azerbaycan tarafının taahhüdü oradadır. Ermenistan'ın nihayet yapıcı bir şekilde karşılık vereceğini ve müzakerelere gerçekten dahil olacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve vatandaşlarının güvenliğine yönelik her türlü tehdidin üstesinden gelmeye kararlı olduğunu belirten Bakan Bayramov, şöyle konuştu:

“Ermenistan'ı durumu daha da tırmandırmaktan kaçınmaya çağırıyoruz. Ermenistan, dostane komşuluk ilişkileri kurulması ve bölgede istikrarlı bir durum oluşturmak için normalleşme sürecine yapıcı bir şekilde katılmalıdır. Bu kapsamda, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin AB Konseyi Başkanı ile 31 Ağustos 2022 tarihinde Brüksel'de yapılan dördüncü toplantısında varılan mutabakata göre, Azerbaycan, Ermeni tarafına pratik çalışmalara başlamaya hazır olduğunu teyit etmiştir. Görüşmenin hemen ardından Ermenistan'a bu tür müzakereleri yürütmek için belirli bir tarih ve yer önerdik."

Ermenistan’ın 10 Kasım Üçlü bildirisinde belirtildiği gibi silahlı kuvvetlerini Azerbaycan topraklarından tamamen çekmediğini söyleyen Bayramov, “Ermenistan, Azerbaycan topraklarında mayın yerleştirme dahil çeşitli askeri faaliyetlerini sürdürüyor. Son zamanlarda, Azerbaycan'ın Laçın ilinde 2021 yılında Ermenistan'da üretilen çok sayıda anti-personel mayın bulundu. Bir dizi siyasi ve askeri provokasyonun ardından, özellikle iki ülkenin liderleri arasındaki dördüncü Brüksel toplantısından sonra, Ermenistan 12-13 Eylül gecesi sınır hattı boyunca büyük çaplı askeri provokasyona başvurdu ve Azerbaycan'ın askeri mevzileri arasındaki yollara gece vaktinden ve karmaşık araziden yararlanarak mayın yerleştirmeye çalıştı” ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Sputnik