  1. İran
22 Eyl 2022 15:24

Geçit töreninde İran'ın yeni balistik füzesi "Rıdvan" sergilendi

Geçit töreninde İran'ın yeni balistik füzesi "Rıdvan" sergilendi

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri’nin katıldığı askeri geçit töreninde yeni bir balistik füze sergilendi.

Dönemin Irak Baas rejimi tarafından İran'a karşı başlatılan ve 8 yıl süren İran-Irak savaşının (Kutsal Savunma) başlamasının 42. yılı dolayısıyla bugün Tahran’da düzenlenenen askeri geçit töreninde yeni savunma ürünleri tanıtıldı.

Geçit töreninde "Rıdvan" adı verilen orta menzilli ve ayrılabilir savaş başlığı taşıyabilen yeni balistik füze sergilendi.

Sıvı yakıtlı, karadan karaya ve 1400 kilometre menzili olan "Rıdvan" sabit ve hareketli platformlardan fırlatılabilme kapasitesine sahiptir.

Geçit töreninde İran'ın yeni balistik füzesi sergilendi

Törende 1450 kilometre menzil içerisindeki hedefleri vurabilen ve karadan karaya ateşlenen Hayberşeken (Hayber Kırıcısı) adlı balistik füze de görücüye çıkarıldı.

News Code 1904921
https://tr.mehrnews.com/news/1904921/

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