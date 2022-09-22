Geçit töreninde İran'ın yeni balistik füzesi "Rıdvan" sergilendi

Dönemin Irak Baas rejimi tarafından İran'a karşı başlatılan ve 8 yıl süren İran-Irak savaşının (Kutsal Savunma) başlamasının 42. yılı dolayısıyla bugün Tahran’da düzenlenenen askeri geçit töreninde yeni savunma ürünleri tanıtıldı.

Geçit töreninde "Rıdvan" adı verilen orta menzilli ve ayrılabilir savaş başlığı taşıyabilen yeni balistik füze sergilendi.

Sıvı yakıtlı, karadan karaya ve 1400 kilometre menzili olan "Rıdvan" sabit ve hareketli platformlardan fırlatılabilme kapasitesine sahiptir.

Törende 1450 kilometre menzil içerisindeki hedefleri vurabilen ve karadan karaya ateşlenen Hayberşeken (Hayber Kırıcısı) adlı balistik füze de görücüye çıkarıldı.