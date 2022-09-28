  1. Azerbaycan
28 Eyl 2022 11:54

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri, Hacıyev ile görüşmesini değerlendirdi

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri, Hacıyev ile görüşmesini değerlendirdi

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Facebook hesabı üzerinden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile görüşmenin ayrıntılarını paylaştı. 

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Facebook hesabı üzerinden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.

Grigoryan, "Dağlık Karabağ sorununun uzun vadeli barışçıl çözüm sürecini ve bölgede barışın sağlanmasının gerekliliğini görüştük. Son saldırganlığın sonuçlarının ortadan kaldırılmasının önemine vurgu yaptık." ifadesi kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın girişimiyle, Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev arasında 27 Eylül'de Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleşti.

Kaynak: Armenpress

News Code 1904999
https://tr.mehrnews.com/news/1904999/

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