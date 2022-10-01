İran'ın Ermenistan'daki Kapan Başkonsolosu görevine başladı

İran'ın Kapan Başkonsolosu olarak atanan Murtaza Abedin Varamin'in Ermenistan'daki görevine başladığı belirtildi.

Daha önce İran'ın Ermenistan Büyükelçisi Abbas Badakhşan Zohuri, Ermenistan'ın Syunik İdari Bölgesindeki Kapan şehrinde bir İran konsolosluğu açılması konusunda İran ve Ermenistan arasında devlet düzeyinde bir anlaşma olduğunu açıklamıştı.

29 Aralık 2021'de İran hükümeti, Dışişleri Bakanlığı'nın Kapan'da bir Başkonsolosluk açılması önerisini onaylamıştı.

Kapan, Türkiye ile Azerbaycan'ın gündemde tuttuğu, Ermenistan topraklarından geçmesi istenen Zangezur koridoruna yakın bir kent.