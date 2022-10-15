İran, Ermenistan'da otomobil üretim hattı kuracak

İran Ticaret Geliştirme Kurumu Başkanı Alirıza Peyman Pak, İran'ın en büyük otomobil üreticilerinden birinin Ermenistan'da bir otomobil üretim hattı kurmayı planladığını duyurdu.

Peyman Pak, "Bu konu Ermenistan Ekonomi Bakanlığı ve İran Ticaret Bakanlığı tarafından takip edilmektedir." dedi.

Ermenistan ile takas ticareti konusunda Peyman Pak, "Yakında Ermenistan'a yapacağımız ziyarette bu ülke ile taskas anlaşması imzalanacak ve takasla ticareti uygulanacaktır." ifadesini kullandı.

İran ticaret heyeti önümüzdeki günlerde Ermenistan'da İran ticaret merkezinin açılışı için Erivan'ı ziyaret edecek.