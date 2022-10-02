İran'da salgın ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 400 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 144 bin 439'a, vaka sayısı ise 7 milyon 549 bin 586'ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 144'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 326 bin 246'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.