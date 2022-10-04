İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 380 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 144 bin 458'e, vaka sayısı ise 7 milyon 550 bin 401'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 141'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 326 bin 757'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.