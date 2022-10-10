Ayetullah Hamanei, Batı'nın spor anlayışını eleştirdi

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, 11 Eylül'de sporcu şehitler kongresi üyeleri ile sporcu şehit anneleri ile görüştü. Bu görüşmenin detayları bugün yayınlandı.

Sporculara hitap eden İslam Devrimi Lideri, sporcuların dini konulara bağlılıklarının büyük bir manevi etkisi olduğunu kaydetti.

Ayetullah Hamanei, sporculara erdemliğini ve ülke onurunu korumak için spor alanlarında davranışlarına dikkat etmelerini tavsiye etti.

Ayetullah Hamanei sözlerine şöyle devam etti:

“Herhangi bir sporcumuzun Siyonist Rejim’i temsil eden sporcuyla yarışmadığı için madalyadan mahrum bırakılması aslında bir zaferdir, çünkü İranlı sporcunun yarışması işgalci ve çocuk katili rejimi tanımak anlamına gelir. Ahlaki zaferi ayaklar altına almanın hiçbir değeri yoktur.” ifadelerini kullandı.

Spor alanında Rusya’ya uygulanan yaptırımlara değinen İslam Devrimi Lideri, bu kararın siyasetin spora karşımaması gerektiğini iddia eden itikbar (Batı) dünyası ve destekçilerinin gerçek yüzünü gösterdiğini belirterek, “Bu karar, çıkarları söz konusu olunca Batı’nın kırmızı çizgilerinden kolayca geri adım attığını gösterdi.” diye konuştu.