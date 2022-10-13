İslam Devrimi Lideri mahkumları affetti

İslam Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) ve Hz. İmam Cafer Sadık'ın (a.s) veladet yıldönümü münasebetiyle, askeri ve muhtelif sivil mahkemelerde yargılanan mahkumlardan 1862 kişinin af kapsamına alıp serbest bırakılmaları veya cezalarının hafifletilmesiyle ilgili öneriyi kabul etti.

İran Yargı Erki Başkanı Gholam Hüsein Muhseni Ejei, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamenei’ye yazdığı mektupta, gerekli şartlara sahip 1862 mahkumun cezalarının hafifletilmesi ve affedilmesini önermişti.