Dünya Kupası öncesi Katar'da büyük korku

Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası öncesi turnuvanın başlamasına 1 aydan fazla bir zaman kalmışken hala hazır olmayan tesisler korku yaratıyor.

Gelecek ay başlayacak Dünya Kupası için Katar’a yurtdışından gelecek turistlerin en çok kullanacağı Hamad Havalimanı’nda büyük bir kriz yaşanıyor. Günde 700 ila 1600 uçuşun gerçekleşmesi beklenen havalimanının henüz kullanıma hazır olmadığı ortaya çıktı.

Bazı çalışanlar havalimanı bünyesinde ekstra trafiği kaldıracak hava trafik kontrolörleri olmadığını belirtirken turnuva başladığında bunun büyük bir kaos yaratacağını ifade etti. Hatta çoğu uçuşlun erteleneceğini veya arabayla altı buçuk saatlik mesafedeki Dubai'ye yönlendirileceğini ve binlerce taraftarın ciddi maç kaçırma riskiyle karşı karşıya kalacağı düşünülüyor.

Durum Katar’da o kadar endişe yaratıyor ki, personelin basınla konuşması ve başka bir yerde iş bulmak için istifa etmeleri de yasaklandı.

QCAA (Katar Sivil Havacılık Otoritesi) yönetiminden personele tehditvari bir mesajın da gittiği öğrenildi. İşçilere, Dünya Kupası'nın 'Katar için çok önemli olduğu ve devletin en üst düzeylerinden son derece yüksek beklentiler olduğu' ifade edilirken, İşçilerin 'üst düzey kişiler ve onların temsilcileri tarafından yakından izleneceği' de eklendi.

Kaynak: Fanatik