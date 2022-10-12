Ayetullah Hamanei, ülkedeki son olayları değerlendirdi

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bu sabah Tahran'daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyiniyesi'nde Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyeleri ile görüştü.

Görüşmede konsey üyelerine hitap eden Ayetullah Hamanei, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'ni İran için çok değerli bir konsey olarak nitelendirerek, "Bu konsey, İran İslam Cumhuriyeti düzeninde önemli ve değerli bir yere sahiptir ve gelecekte de aynı yerde olmaya devam edecektir" dedi.

İran'daki son olaylara atıfta bulunan Devrim Lideri, dağınık olan kargaşaları İran milletinin büyük ve yenilikçi gelişmelerini önlemek için düşman tarafından acemice hazırlanmış bir plan olarak nitelendirdi.

Son olaylarda düşmanın rolü ve müdahalesinin herkes için hatta tarafsız yabancı uzmanlar için bile açık ve aşikar olduğunu vurgulayan Ayetullah Hamanei, "Bu meseleler kendiliğinden gelişen bir mesele değildir, elbette bazı alanlardan yararlanmış olabilirler. Ancak düşmanın kara propagandası, algı operasyonu ve hatta evde bomba yapma yollarını öğretme gibi eylemleri artık herkes için net ve açıktır" ifadesini kullandı.

İslam Devrimi Lideri, "Millet, İslami düzen ve dini değerler yolunda olduğu müddetçe bu düşmanlıklar devam edecek ve bunun tek çaresi direniştir. Ülke yetkilileri de bu tür konuların onları iç ve dış sahadaki asli sorumluluk ve görevlerinden alıkoymamasına özen göstermelidir" açıklamasında bulundu.

Ayetullah Hamanei, "Şeytanların palnalrı ve belaları karşısında direncimiz bizi durdurmaz aksine ilerlememizin temelini oluşturur" diye konuştu.