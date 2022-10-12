Lionel Messi Maradona için organize edilen anma maçında forma giyecek!

2020 yılında 60 yaşındayken yaşamını yitiren Diego Armando Maradona, 2. ölüm yıl dönümünde anılacak. Arjantin'in ve futbol dünyasının efsane ismi için anma maçı organize ediliyor.

Bu karşılaşmada forma giyecek isimler de netleşiyor. Paris Saint-Germain'in süperstarı Lionel Messi'nin yanı sıra Ronaldinho, Buffon, Jose Mourinho, Dani Alves, Luis Suarez, Angel Di Maria, Ivan Rakitic ve Maximiliano Rodriguez de 14 Kasım'da Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadelede görev alacak.

Kaynak: Fanatik