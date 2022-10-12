  1. Spor
12 Eki 2022 12:55

Lionel Messi Maradona için organize edilen anma maçında forma giyecek!

Lionel Messi Maradona için organize edilen anma maçında forma giyecek!

2020 yılında hayatını kaybeden Arjantin'in efsane ismi Diego Armando Maradona için anma maçı organize ediliyor. Bu karşılaşmada forma giyecek isimler de netleşmeye başladı.

2020 yılında 60 yaşındayken yaşamını yitiren Diego Armando Maradona, 2. ölüm yıl dönümünde anılacak. Arjantin'in ve futbol dünyasının efsane ismi için anma maçı organize ediliyor.

Bu karşılaşmada forma giyecek isimler de netleşiyor. Paris Saint-Germain'in süperstarı Lionel Messi'nin yanı sıra Ronaldinho, Buffon, Jose Mourinho, Dani Alves, Luis Suarez, Angel Di Maria, Ivan Rakitic ve Maximiliano Rodriguez de 14 Kasım'da Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadelede görev alacak.

Kaynak: Fanatik

News Code 1905232
https://tr.mehrnews.com/news/1905232/

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